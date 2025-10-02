Abbordaggio Flottilla sciopero generale il 3 ottobre | Blocchiamo tutto

L'abbordaggio di ieri sera della quasi totalità delle imbarcazioni della Flottilla da parte di Israele (ne mancherebbero all'appello una 20ina che starebbero proseguendo nella rotta verso Gaza), ha portato ad una serie di proteste nelle principali città italiane. A fare da apripista Napoli con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

abbordaggio flottilla sciopero generaleProteste per Flotilla a Napoli, Roma e Milano. Venerdì sciopero generale - Gli studenti del Collettivo da ieri sera presidiano in maniera permanente la facoltà di Lettere e Filosofia della Federico II a Porta di Massa. Scrive tg24.sky.it

abbordaggio flottilla sciopero generaleFlotilla, piazze piene e domani sciopero generale. Salvini minaccia la precettazione - A Napoli, pochi minuti dopo l’appello della portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, ... thesocialpost.it scrive

