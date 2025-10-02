Abbordaggio Flottilla sciopero generale il 3 ottobre | Blocchiamo tutto
L'abbordaggio di ieri sera della quasi totalità delle imbarcazioni della Flottilla da parte di Israele (ne mancherebbero all'appello una 20ina che starebbero proseguendo nella rotta verso Gaza), ha portato ad una serie di proteste nelle principali città italiane. A fare da apripista Napoli con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: abbordaggio - flottilla
Nelle ore dell’abbordaggio della Global Sumud Flottilla da parte della Marina militare israeliana le città si sono mobilitate con cortei e manifestazioni Pro Pal in tutta Italia. Questa sera su Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, è stata - X Vai su X
Sta succedendo. Inizia l’abbordaggio. Quei puntini che vedete a sinistra sono la Global Sumud Flottilla, a destra nel radar c’è un blocco di natanti, imbarcazioni di Israele che impediranno alla flotta di procedere con gli aiuti verso Gaza. In molte città italiane g - facebook.com Vai su Facebook
Proteste per Flotilla a Napoli, Roma e Milano. Venerdì sciopero generale - Gli studenti del Collettivo da ieri sera presidiano in maniera permanente la facoltà di Lettere e Filosofia della Federico II a Porta di Massa. Scrive tg24.sky.it
Flotilla, piazze piene e domani sciopero generale. Salvini minaccia la precettazione - A Napoli, pochi minuti dopo l’appello della portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, ... thesocialpost.it scrive