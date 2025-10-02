Abbordaggio Flotilla Università Statale di Milano occupata studenti barricati nell’aula 211 | Lo avevamo promesso bloccheremo tutto - VIDEO
"Ieri sera Israele ha cominciato le prime operazioni di abbordaggio contro alcune navi della Global Sumud Flotilla - scrivono stamani sui social gli autori dell’azione - Come abbiamo promesso, se avessero toccato la Flotilla, avremmo bloccato tutto: così questa mattina, dopo il corteo che ieri ha bl. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Freedom Flotilla, abbordaggio Handala è un atto di pirateria
Freedom Flotilla, la comunicazione a Israele prima dell’abbordaggio: “Affamare un popolo è un crimine di guerra”
Freedom Flotilla: “Abbordaggio Handala è pirateria Internazionale”
Acque contese. L'abbordaggio di Israele su Flotilla, in punta di diritto (di F. Olivo) - X Vai su X
Anche Torino si mobilita a sostegno della Global Sumud Flotilla nelle ore dell’abbordaggio da parte di Israele. Nelle strade del centro si sono radunate centinaia di persone tra sindacati, associazioni, studenti, collettivi. #Torino #GlobalSumudFlotilla #Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, occupata la Statale di Milano: “Ogni ateneo sarà una barricata”. Mobilitazioni nelle scuole di tutt’Italia - Università Statale di Milano occupata dagli studenti dopo l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte delle forze israeliane. Secondo ilfattoquotidiano.it
Milano, i ProPal occupano l'università Statale: "Blocchiamo tutto" - L'università Statale di Milano è stata occupata e gli studenti si dicono pronti a "bloccare tutto", convocando ... Riporta iltempo.it