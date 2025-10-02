Abbordaggio Flotilla Tajani sente Saar per accelerare le procedure di rilascio degli italiani La Farnesina | Stanno tutti bene

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha contattato il collega israeliano Gideon Sàar per chiedergli informazioni e garanzie per tutti gli italiani partecipanti alla Flotilla fermati in Israele. Tajani ha confermato al ministro Saar dettagli sullo status e sulla condizione legale di immunità dei 4 parlamentari che fanno parte del gruppo. Ed ha ribadito la richiesta di accelerare ogni procedura.

Freedom Flotilla, abbordaggio Handala è un atto di pirateria

Freedom Flotilla, la comunicazione a Israele prima dell’abbordaggio: “Affamare un popolo è un crimine di guerra”

Freedom Flotilla: “Abbordaggio Handala è pirateria Internazionale”

Flotilla, arrestato Croatti. Domani lo sciopero generale. L'abbordaggio di Israele alla Global Sumud Flotilla: una quarantina le navi bloccate in acque internazionali mentre tentavano di raggiungere la striscia di Gaza. Tra gli attivisti italiani fermati c'è anche il se

L'abbordaggio alla Global Sumud Flotilla da parte della marina israeliana, contro cittadini diretti pacificamente a Gaza per consegnare aiuti umanitari a civili ridotti alla fame, è un atto gravissimo che non può essere ignorato.

Global Sumud Flotilla, Tajani: "Italiani andranno in Israele, poi espulsi" - Il ministro degli Esteri, dopo che l'abbordaggio alla missione umanitaria è iniziato, ha precisato che Israele gli ha assicurato che "le sue forze armate non useranno alcuna violenza".

Flotilla, abbordaggio delle forze israeliane: «Greta e i suoi amici stanno bene». - Sono nove le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla che Israele ha finora intercettato e fermato in base al tracker che segue le operazioni della navi: Adara, Alma, Aurora, Dir Yassine, Grande Blu, ...