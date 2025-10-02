Abbordaggio Flotilla Tajani sente Saar per accelerare le procedure di rilascio degli italiani La Farnesina | Stanno tutti bene

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha contattato il collega israeliano Gideon Sàar per chiedergli informazioni e garanzie per tutti gli italiani partecipanti alla Flotilla fermati in Israele. Tajani ha confermato al ministro Saar dettagli sullo status e sulla condizione legale di immunità dei 4 parlamentari che fanno parte del gruppo. Ed ha ribadito la richiesta di accelerare ogni procedura. 🔗 Leggi su Feedpress.me

abbordaggio flotilla tajani senteGlobal Sumud Flotilla, Tajani: “Italiani andranno in Israele, poi espulsi” - Il ministro degli Esteri, dopo che l'abbordaggio alla missione umanitaria è iniziato, ha precisato che Israele gli ha assicurato che "le sue forze armate non useranno alcuna violenza". Si legge su tg24.sky.it

abbordaggio flotilla tajani senteFlotilla, abbordaggio delle forze israeliane: «Greta e i suoi amici stanno bene». - Sono nove le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla che Israele ha finora intercettato e fermato in base al tracker che segue le operazioni della navi: Adara, Alma, Aurora, Dir Yassine, Grande Blu, ... Da ilmessaggero.it

