Durante l'informativa alla Camera, il ministro degli Esteri ha sottolineato come la reazione israeliana sia andata "oltre al diritto all'autodifesa" e si è detto "pronto" a valutare sanzioni commerciali contro Israele "Gaza non è Hamas, i palestinesi non sono Hamas ma sono le prime vittime di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Abbordaggio Flotilla, Tajani alla Camera: "Gaza non è Hamas, Israele ha disatteso nostre richieste, pronti a valutare sanzioni commerciali" - VIDEO