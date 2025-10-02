Abbordaggio Flotilla Tajani alla Camera | Gaza non è Hamas Israele ha disatteso nostre richieste pronti a valutare sanzioni commerciali - VIDEO
Durante l'informativa alla Camera, il ministro degli Esteri ha sottolineato come la reazione israeliana sia andata "oltre al diritto all'autodifesa" e si è detto "pronto" a valutare sanzioni commerciali contro Israele "Gaza non è Hamas, i palestinesi non sono Hamas ma sono le prime vittime di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Freedom Flotilla, abbordaggio Handala è un atto di pirateria
Freedom Flotilla, la comunicazione a Israele prima dell’abbordaggio: “Affamare un popolo è un crimine di guerra”
Freedom Flotilla: “Abbordaggio Handala è pirateria Internazionale”
Acque contese. L'abbordaggio di Israele su Flotilla, in punta di diritto (di F. Olivo) - X Vai su X
Anche Torino si mobilita a sostegno della Global Sumud Flotilla nelle ore dell’abbordaggio da parte di Israele. Nelle strade del centro si sono radunate centinaia di persone tra sindacati, associazioni, studenti, collettivi. #Torino #GlobalSumudFlotilla #Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, Tajani: 22 italiani fermati. Tutti in buone condizioni - "Al momento sarebbero 22 gli italiani fermati" dalla Marina israeliana dopo l'abbordaggio ... Scrive ilmattino.it
Flotilla, Tajani alla Camera: “Nessuna violenza da parte di Israele, sono sollevato. Già domani le prime partenze” - "I nostri connazionali stanno tutti bene, da domani le prime partenze": le parole del ministro degli Esteri [Video] ... Riporta ilfattoquotidiano.it