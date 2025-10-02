Decine e decine di cortei sono nati nelle piazze delle principali capitali europee: in Turchia, i dimostranti hanno sfilato davanti all'ambasciata e al consolato statunitensi, mentre a Berlino i manifestanti si sono radunati alla stazione centrale Non solo le città italiane hanno visto la par. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Abbordaggio Flotilla, migliaia di manifestanti pro-Pal nelle piazze di tutta Europa: cortei a Berlino, Bruxelles, Parigi, Ankara, Istanbul - VIDEO