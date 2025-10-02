Abbordaggio Flotilla migliaia di manifestanti pro-Pal nelle piazze di tutta Europa | cortei a Berlino Bruxelles Parigi Ankara Istanbul - VIDEO

Decine e decine di cortei sono nati nelle piazze delle principali capitali europee: in Turchia, i dimostranti hanno sfilato davanti all'ambasciata e al consolato statunitensi, mentre a Berlino i manifestanti si sono radunati alla stazione centrale Non solo le città italiane hanno visto la par. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

abbordaggio flotilla migliaia manifestantiAbbordaggio Flotilla, manifestanti a Roma cantano Bella Ciao - Dopo il blocco della Flotilla da parte di Israele, migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Roma. Da tg24.sky.it

abbordaggio flotilla migliaia manifestantiIsraele abborda la Flotilla: migliaia di persone invadono le strade di tutta Italia a sostegno della spedizione umanitaria | VIDEO - E intanto la Cgil proclama lo sciopero generale per venerdì ... Lo riporta tpi.it

