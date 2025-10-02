Abbordaggio Flotilla cortei e blocchi di manifestanti pro-Pal in tutta Italia | proteste a Torino Milano e Napoli a Roma tensioni con polizia - VIDEO
Migliaia i manifestanti, studenti e attivisti, che sono scesi nelle piazze delle principali città italiane in segno di solidarietà con la Flotilla: da Milano a Napoli, da Genova a Livorno, da Torino a Palermo. Nella capitale scontri con un gruppo di protestanti che hanno lanciato bottiglie e petardi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: abbordaggio - flotilla
Freedom Flotilla, abbordaggio Handala è un atto di pirateria
Freedom Flotilla, la comunicazione a Israele prima dell’abbordaggio: “Affamare un popolo è un crimine di guerra”
Freedom Flotilla: “Abbordaggio Handala è pirateria Internazionale”
"Ci avete stufato" Proteste contro l'abbordaggio della #Flotilla, il pensiero di @Capezzone a #Mattino5 - X Vai su X
Anche Torino si mobilita a sostegno della Global Sumud Flotilla nelle ore dell’abbordaggio da parte di Israele. Nelle strade del centro si sono radunate centinaia di persone tra sindacati, associazioni, studenti, collettivi. #Torino #GlobalSumudFlotilla #Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, in 10mila in corteo a Roma verso San Silvestro. Blocchi a Napoli e Torino. I sindacati: «Sciopero generale il 3 ottobre». Salvini: «Valuto la precettazione» - Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni, agitazioni nei porti e uno sciopero generale venerdì (per cui il ministro Matteo Salvini valuta la precettazione). Come scrive quotidianodipuglia.it
Proteste in Italia dopo l’abbordaggio della Flotilla: corteo anche a Cagliari - Nel capoluogo sardo la mobilitazione era stata convocata per le 18 in piazza Costituzione, ma è proseguita ben oltre la mezzanotte. Scrive cagliaripad.it