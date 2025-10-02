Abbordaggio Flotilla avvocati e giuristi pro-Pal pronti a denunciare governo Meloni | Non hanno impedito atti di pirateria israeliani in acque internazionali

Dopo l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla, l'avvocato Gianluca Vitale, a nome di Giuristi e avvocati per la Palestina (GaP), ha annunciato una battaglia legale non solo contro lo Stato ebraico ma anche contro l’esecutivo italiano. I procedimenti riguarderanno da una parte “i responsabili dirett. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

