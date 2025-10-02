Abbordaggio Flotilla 22 italiani fermati e arrestati Tajani | Hanno avuto un atteggiamento gandhiano espulsi da Israele in 2 o 3 giorni - VIDEO
Un attivista ha spiegato che, nonostante l'intervento della marina israeliana e gli arresti, la "missione del gruppo continua" e che altre imbarcazioni stanno ancora tentando di raggiungere la Striscia di Gaza Sarebbero 22 gli italiani fermati e arrestati dalla marina israeliana durante l'abbordaggio.
Freedom Flotilla, abbordaggio Handala è un atto di pirateria
Freedom Flotilla, la comunicazione a Israele prima dell’abbordaggio: “Affamare un popolo è un crimine di guerra”
Freedom Flotilla: “Abbordaggio Handala è pirateria Internazionale”
Abbordaggio Flotilla, Antonio Tajani a Porta a Porta: "Quello che dice il diritto è importante ma fino a un certo punto, lì c'è uno scenario di guerra. Israele non poteva permettere che qualcuno violasse il blocco navale"
Aggiornamento alle 20:16 La nave Aurora della Global Sumud Flotilla ha dichiarato che una ventina di imbarcazioni israeliane hanno iniziato le operazioni di blocco e abbordaggio. Nei minuti precedenti, i radar della Flotilla avevano avvistato le navi e Israele
Flotilla, le notizie in diretta da Gaza: Israele abborda le barche, 22 italiani fermati. Soldati israeliani salgono a bordo - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: gli aggiornamenti in tempo reale
Flotilla, l'anconetana Silvia Severini tra i 22 italiani fermati - Sono al momento 19 le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla che risultano intercettate dalla marina israeliana.