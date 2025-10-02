Mercoledì sera, 1° ottobre, navi della marina militare di Israele hanno intercettato e abbordato diverse imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, l’iniziativa civile umanitaria composta da una quarantina di barche che aveva l’obiettivo di rompere il blocco navale intorno a Gaza per trasportare nella Striscia cibo e aiuti. Alla spedizione partecipa un giovane bergamasco, il 25enne Dario Crippa, figlio dell’assessora Marzia Marchesi. Non è al momento chiaro quante barche siano state intercettate: nella notte, verso le 3 ora italiana, gli organizzatori della Flotilla hanno scritto sui social che erano state fermate 13 barche, mentre altre 30 starebbero proseguendo verso la Striscia e si troverebbero a circa 40 miglia nautiche da Gaza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Abbordaggio di Israele alla Flotilla. Manifestazioni in città, il Pd Bergamo: “Atto illegale di pirateria”