Abbordaggio alla Flotilla video delle manifestazioni in tutta Italia | scontri con la polizia in alcune città
Proteste studentesche in tutta Italia dopo l’attacco alla Flotilla: occupazioni, cortei e sciopero generale il 3 ottobre. I video dalle manifestazioni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Freedom Flotilla, abbordaggio Handala è un atto di pirateria
Freedom Flotilla, la comunicazione a Israele prima dell’abbordaggio: “Affamare un popolo è un crimine di guerra”
Freedom Flotilla: “Abbordaggio Handala è pirateria Internazionale”
#Flotilla Sull'abbordaggio, Giorgia Meloni, che si trova a #Copenhagen per il vertice su difesa comune e Ucraina: "Il governo farà il possibile per il ritorno in Italia degli attivisti arrestati" ha detto, usando parole molto dure sullo sciopero di domani.
Nel video dalla telecamera della nave l'abbordaggio e la presa dell'imbarcazione All In, della Global Sumud Flotilla.
Manifestazione per Gaza: il percorso del corteo di Milano del 3 ottobre contro l'abbordaggio della Flotilla - Venerdì 3 ottobre a Milano, e anche in altre città italiane, si terrà la manifestazione per Gaza a sostegno della Global Sumud Flotilla abbordata nelle