Abbordaggio alla Flotilla | 39 navi intercettate dalle autorità israeliane fermati 22 italiani Mistero sulla Mikeno nelle acque di Gaza

« Diverse imbarcazioni della Flotilla sono state fermate e i loro passeggeri sono stati trasferiti in un porto israeliano. Greta e i suoi amici sono sani e salvi», si legge sull'account X della diplomazia israeliana, che condivide un filmato in cui si vede un militare porgere una bottiglietta d’acqua all’attivista svedese. I componenti della Global Sumud Flotilla, invece, sui social mostrano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

