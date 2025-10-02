Edoardo Tavassi torna al centro dell’attenzione, ma questa volta non per i suoi sketch divertenti sui social. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip ha infatti condiviso un annuncio che riguarda la sua vita privata insieme a Micol Incorvaia, facendo sognare i fan. Ospite di Lorenzo Pugnaloni a CasaLollo, Tavassi ha parlato senza freni dei progetti futuri con la sua compagna. La loro storia d’amore è nata proprio sotto i riflettori della casa più spiata d’Italia. Durante la settima edizione del reality, tra Edoardo e Micol è scattata una sintonia immediata, che con il tempo si è trasformata in un legame sempre più forte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Abbiamo preso una decisione importante”. Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sorprendono i fan