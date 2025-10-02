Abbiamo preso una decisione importante Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sorprendono i fan
Edoardo Tavassi torna al centro dell’attenzione, ma questa volta non per i suoi sketch divertenti sui social. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip ha infatti condiviso un annuncio che riguarda la sua vita privata insieme a Micol Incorvaia, facendo sognare i fan. Ospite di Lorenzo Pugnaloni a CasaLollo, Tavassi ha parlato senza freni dei progetti futuri con la sua compagna. La loro storia d’amore è nata proprio sotto i riflettori della casa più spiata d’Italia. Durante la settima edizione del reality, tra Edoardo e Micol è scattata una sintonia immediata, che con il tempo si è trasformata in un legame sempre più forte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: abbiamo - preso
Napoli, la casa occupata con violenza a Scampia: «Ci hanno preso a sprangate ma l'abbiamo difesa»
Voli in tilt in Russia, hacker rivendicano l'attacco: "Abbiamo preso il controllo dei pc aziendali"
Cremlino, 'abbiamo preso nota dell'ultimatum di Trump'
"I governi ci ignoravano, abbiamo preso il barcone. Nel mare di Lampedusa ho perso le mie 4 bimbe, anche i loro corpi" (di F. Olivo) - X Vai su X
Ieri, 30 settembre, abbiamo preso parte all’incontro curato dalla . , un momento di prezioso per la rappresentanza studentesca. Il nostro presidente è intervenuto sottolinea - facebook.com Vai su Facebook
“Abbiamo preso una decisione importante”: Edoardo Tavassi e Micol - Durante l’intervista a CasaLollo con Lorenzo Pugnaloni, Edoardo Tavassi descrive il legame con Micol Incorvaia come solido. Da notizie.it
“Abbiamo preso una decisione importante”. Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sorprendono i fan - Edoardo Tavassi torna al centro dell’attenzione, ma questa volta non per i suoi sketch divertenti sui social. thesocialpost.it scrive