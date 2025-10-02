Abbiamo preso una decisione importante Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia l’annuncio

Edoardo Tavassi continua a far parlare di sé, non solo per la sua verve ironica e la capacità di coinvolgere il pubblico con video e sketch divertenti sui social, ma anche per la sua vita privata che appare sempre più solida. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip, infatti, è legato sentimentalmente da tempo a Micol Incorvaia, e nelle ultime ore ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto sognare i fan della coppia. Ospite di Lorenzo Pugnaloni a CasaLollo, Tavassi ha raccontato senza troppi filtri il futuro che immagina insieme alla sua compagna. La storia d’amore tra Edoardo e Micol è nata sotto i riflettori della casa più spiata d’Italia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it