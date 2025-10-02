Abbattuti i cipressi del Mausoleo di Augusto | l’indignazione corre sui social

Se a Roma sono iniziati i lavori intorno al Mausoleo di Augusto, il loro avvio non poteva che far esplodere le polemiche a causa dell’abbattimento degli storici cipressi che per decenni hanno incorniciato quello che è uno dei monumenti simbolo della Capitale. Non scompariranno per sempre e al loro posto sono stati piantati nuovi alberi più resistenti. Ma la decisione della Sovrintendenza non sembra aver convinto i romani, che sui social si sono scatenati e hanno parlato apertamente di uno “scempio”. Leggi anche: — Roma, questi alberi hanno oltre 130 anni e hanno superato due guerre mondiali: ecco chi li ha piantati Roma: abbattuti gli storici cipressi del Mausoleo di Augusto. 🔗 Leggi su Funweek.it