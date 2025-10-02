Abbattimento e sostituzione degli alberi del viale Il Comune | Urgenti ragioni di sicurezza pubblica

Ravennatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una decisione che potrebbe far discutere. Da lunedì 6 a venerdì 10 ottobre, nella fascia oraria 8.30–19, via Monsignor Vincenzo Cimatti sarà chiusa al traffico per consentire l’abbattimento degli alberi lungo la sede stradale nel tratto compreso tra il sottopasso della circonvallazione e via. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: abbattimento - sostituzione

Alberi pericolosi, scatta l’abbattimento a Pomigliano: via al piano di monitoraggio e sostituzione

abbattimento sostituzione alberi vialeMozione bocciata, via all'abbattimento di 215 alberi in città - È stata respinta dal Consiglio comunale di Grosseto la mozione contraria all'abbattimento di 215 alberi, presentata da Grosseto città aperta, che chiedeva ulteriori verifiche allo stato delle piante e ... Da corrieredimaremma.it

abbattimento sostituzione alberi vialeGrosseto Città Aperta: “Respinta la nostra mozione, al via l’abbattimento di 215 alberi” - Respinta la mozione di Grosseto Città Aperta sull'abbattimento di alberi a Grosseto da parte del Comune stesso. Si legge su grossetonotizie.com

Cerca Video su questo argomento: Abbattimento Sostituzione Alberi Viale