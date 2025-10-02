A2a Tasca | Compito aziende tradurre innovazione in prodotti e servizi

Milano, 02 ott. - (Adnkronos) - “Credo che le aziende in Europa abbiano il grande compito di attrezzarsi per collegare i processi creativi che hanno luogo fuori dalle imprese con la capacità di tradurre l'innovazione in prodotti e servizi che possono modificare il nostro modo di vivere e anche la redditività delle imprese”. Lo ha detto il presidente di A2a, Roberto Tasca, alla presentazione di A2a Life Ventures, il primo veicolo societario in Italia creato da una corporate per integrare tutte le leve dell'open innovation. “Sono entusiasta perché il messaggio che passa è di progresso e sviluppo dell'umanità”, ha detto Tasca. 🔗 Leggi su Iltempo.it

