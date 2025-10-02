A Volturara Appula screening e informazione per la prevenzione dei tumori femminili

A Volturara Appula, domani, venerdì 3 ottobre, farà tappa l'Unità Mobile Screening Pap e Mammobile dell'Asl Fg. In piazza Bilancia, dalle 9 alle 14, a bordo del camper attrezzato, le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni potranno sottoporsi, gratuitamente, a mammografia, e allo screening del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

