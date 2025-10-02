A Volturara Appula screening e informazione per la prevenzione dei tumori femminili

A Volturara Appula, domani, venerdì 3 ottobre, farà tappa l'Unità Mobile Screening Pap e Mammobile dell'Asl Fg. In piazza Bilancia, dalle 9 alle 14, a bordo del camper attrezzato, le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni potranno sottoporsi, gratuitamente, a mammografia, e allo screening del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: volturara - appula

Il pagliaccetto di Volturara Appula, altresì noto come Giuseppe Conte, ha presieduto un governo con dentro PD e LeU, e in quella fase non ha né riconosciuto lo Stato di Palestina, né introdotto il salario minimo; chiede, però, al governo in carica di attuare le su - X Vai su X

Ieri finalmente la mia interrogazione, presentata due anni fa, concernente i lavori di risanamento della galleria “Passo del Lupo”, unico collegamento rapido tra Foggia e Campobasso e dunque verso Roma, per i residenti dei comuni di Volturino, Volturara App - facebook.com Vai su Facebook

TUMORI Volturara Appula: screening gratuito per la prevenzione dei tumori femminili - Domani sarà possibile partecipare a mammografie e pap test gratuiti grazie all’Unità Mobile Screening Pap e Mammobile dell’Asl Foggia ... Lo riporta statoquotidiano.it