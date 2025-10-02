A Villachiaviche tempo di celebrazioni per la Madonna del Rosario e si ricorda anche Don Oreste Benzi

Nel fine settimana anche a Cesena si tengono le celebrazioni per la Madonna del Rosario. Venerdì 3 ottobre, alle ore 20.45, alla chiesa di Villachiaviche si tiene una testimonianza di don Aldo Buonaiuto in ricordo di Don Oreste Benzi, a 100 anni dalla nascita. Don Buonaiuto è stato accanto Don. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

