A Villa Sofia per un malore scompare prima della visita | ore di angoscia per un pensionato

Ore di angoscia nel quartiere Montepellegrino per la scomparsa di un pensionato. Giovanni Cuvello, 73 anni, nel tardo pomeriggio di martedì 30 settembre è stato portato al pronto soccorso di Villa Sofia dopo aver accusato un malore. Ma prima di essere visitato si sarebbe allontanato proprio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

