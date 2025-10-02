A Ustica Ernesto Maria Ponte torna tra i banchi di scuola

A Ustica si ride di gusto e a tutte le età. Venerdì 3 ottobre alle ore 21 per “Il Respiro del Mare”, il festival nato con l’obiettivo di coniugare arte, territorio e comunità, l'Auditorim comunale ospiterà la commedia brillante “Mi si è ristretto il banco” di cui saranno protagonisti Ernesto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

USTICA: IL RESPIRO DEL MARE Festival di arte e cultura — 1/7 ottobre 2025 Auditorium Comunale di Ustica (PA) Dal 1 al 7 ottobre 2025 l'isola di Ustica ospita la prima edizione del Festival "Il Respiro del Mare", una settimana di teatro, musica e incontri che

