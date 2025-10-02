L a figlia diciottenne di Bianca Balti ha fatto il suo debutto ufficiale alla Paris Fashion Week. La giovane modella è stata scelta da Jonathan Anderson per la sua prima sfilata ready-to-wear da Dior. Quale cornice migliore per calcare per la prima volta la passerella? La sua camminata, lineare e decisa, ha trasmesso naturalezza e controllo, qualità che in una debuttante non sono affatto scontate. Classe 2007, figlia della top model di Lodi e del fotografo di moda Christian Lucidi, Matilde ha decisamente preso dai suoi genitori: la moda fa parte di lei. E come mamma Bianca ha mostrato di avere presenza scenica e grande personalità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A soli 18 anni, la primogenita della top model italiana calca la passerella della Paris Fashion Week per Jonathan Anderson