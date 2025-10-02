A soli 18 anni la primogenita della top model italiana calca la passerella della Paris Fashion Week per Jonathan Anderson

Iodonna.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L a figlia diciottenne di Bianca Balti ha fatto il suo debutto ufficiale alla Paris Fashion Week. La giovane modella è stata scelta da Jonathan Anderson per la sua prima sfilata ready-to-wear da Dior. Quale cornice migliore per calcare per la prima volta la passerella? La sua camminata, lineare e decisa, ha trasmesso naturalezza e controllo, qualità che in una debuttante non sono affatto scontate. Classe 2007, figlia della top model di Lodi e del fotografo di moda Christian Lucidi, Matilde ha decisamente preso dai suoi genitori: la moda fa parte di lei. E come mamma Bianca ha mostrato di avere presenza scenica e grande personalità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

a soli 18 anni la primogenita della top model italiana calca la passerella della paris fashion week per jonathan anderson

© Iodonna.it - A soli 18 anni, la primogenita della top model italiana calca la passerella della Paris Fashion Week per Jonathan Anderson

In questa notizia si parla di: soli - anni

Schianto frontale tra due auto: Michael perde la vita a soli 29 anni

“Mamma…”. Andrea muore così a soli 19 anni, il giorno dopo la madre riceve il suo ultimo messaggio

Schianto auto-moto: morto sul colpo ragazzo di soli 19 anni

Pistoia abbraccia il suo Lorenzo, morto a soli 18 anni: una città in lutto - Profonda commozione e cordoglio a Pistoia per la morte a soli 18 anni di Lorenzo Andreotti. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Soli 18 Anni Primogenita