A scuola per umanizzare le cure oncologiche | con Cipomo il paziente diventa docente
Con la cerimonia di assegnazione degli attestati ai partecipanti, si chiude sabato prossimo a Palazzo Rota Pisaroni il secondo anno della Scuola “Humanities in oncology" promossa da Cipomo - Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri. Si tratta di un corso di alta formazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Ecco mi qui, quindi, ad invitare tutti ad un WEBINAR GRATUITO di presentazione del programma didattico
Nasce la rete oncologica umbra. Proietti: “Approvati i primi cinque percorsi di cura” - La Regione ha presentato oggi, nella sede di Villa Umbra, la nuova rete oncologica regionale e i primi cinque percorsi preventivi diagnostico- Riporta orvietosi.it
