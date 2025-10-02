A San Donà è tempo di fiera | luna park food stand e centinaia banchi

Tutto pronto per il ritorno delle Fiere di San Donà, in programma il 4, 5 e 6 ottobre 2025. Sia la tradizionale Fiera del Rosario sia la Fiera Campionaria d’Autunno, pronte come di consueto a richiamare decine di migliaia di persone in città. L’inaugurazione ufficiale è in programma sabato 4. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

