A San Donà è tempo di fiera | luna park food stand e centinaia banchi
Tutto pronto per il ritorno delle Fiere di San Donà, in programma il 4, 5 e 6 ottobre 2025. Sia la tradizionale Fiera del Rosario sia la Fiera Campionaria d’Autunno, pronte come di consueto a richiamare decine di migliaia di persone in città. L’inaugurazione ufficiale è in programma sabato 4. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: tempo - fiera
A Vicchio è tempo di 'Fiera Calda' dal 28 al 31 agosto
Nuova stagione di eventi in Fiera: è tempo di 'Commercianti per un giorno', il grande mercatino dedicato al riuso
La Valle del Tempo al Campania Libri Festival Anche quest’anno porteremo in fiera storie, autori e riflessioni che lasciano il segno. Tre appuntamenti da non perdere: 2 Ottobre, ore 17.00 – Sala Occhiello (Biblioteca Sala Napoletana) Del tempo trovare Vai su Facebook