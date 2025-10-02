A Rutigliano torna il Puglia Wine Festival | vini degustazioni musica cultura e spettacoli

Dal 24 al 26 ottobre 2025, Rutigliano ospiterà la sesta edizione del “Puglia Wine Festival – Festa del Vino e dei Sapori di Puglia”, organizzata dall’APS SensAzioni del Sud con la direzione artistica di Core Live Show. Dopo lo straordinario successo delle cinque edizioni precedenti, il centro. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: rutigliano - torna

STAZIONE FSE: RIATTIVATA LA TRATTA BARI - PUTIGNANO Dal 15 settembre torna in funzione la linea ferroviaria Bari - Putignano (via Conversano) con fermata a Noicàttaro. Le stazioni interessate saranno: Bari – Noicàttaro – Rutigliano – Conversano – C - facebook.com Vai su Facebook

Torna in Puglia Diff, il festival di libri, cinema e sociale - Sono gli ingredienti principali del festival di cinema e letteratura, 'Del racconto, il film - Secondo ansa.it