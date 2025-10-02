A Rondine israeliani e palestinesi si abbracciano
Franco Vaccari, presidente e fondatore di Rondine racconta l'arrivo nella Cittadella della Pace di uno studente palestinese.
Noam Pupko e Issam Sabella alla Tenda del Lutto Il 21 settembre alle 18.00 alla Tenda del Lutto nel Giardino dei Giusti di Milano, interverranno Noam Pupko e Issam Sabella, testimoni e portavoce del progetto Rondine Cittadella della Pace.
Mohammed, studente palestinese a Rondine: «Non odio gli israeliani, la vendetta porta solo altra vendetta» - Atterrato ieri sera con il primo "corridoio universitario" per i palestinesi della Striscia di Gaza, Mohammed ha 27 anni e studierà alla World House di Rondine
Da Gaza a Rondine, arrivato il giovane palestinese: diventerà uno dei nuovi giovani della World House - Un giovane palestinese ieri sera alle 21 è atterrato a Ciampino insieme ad altri 38 studenti in arrivo dalla Striscia di Gaza.