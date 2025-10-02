A Rondine israeliani e palestinesi si abbracciano

Lanazione.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Franco Vaccari, presidente e fondatore di Rondine racconta l'arrivo nella Cittadella della Pace di uno studente palestinese . 🔗 Leggi su Lanazione.it

a rondine israeliani e palestinesi si abbracciano

© Lanazione.it - "A Rondine israeliani e palestinesi si abbracciano"

In questa notizia si parla di: rondine - israeliani

rondine israeliani palestinesi abbraccianoMohammed, studente palestinese a Rondine: «Non odio gli israeliani, la vendetta porta solo altra vendetta» - Atterrato ieri sera con il primo “corridoio universitario” per i palestinesi della Striscia di Gaza, Mohammed ha 27 anni e studierà alla World House di Rondine - Riporta vita.it

rondine israeliani palestinesi abbraccianoDa Gaza a Rondine, arrivato il giovane palestinese: diventerà uno dei nuovi giovani della World House - Un giovane palestinese ieri sera alle 21 è atterrato a Ciampino insieme ad altri 38 studenti in arrivo dalla Stri ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Rondine Israeliani Palestinesi Abbracciano