Arezzo, 2 ottobre 2025 – "Non odio gli israeliani, sogno solo di poter contribuire a costruire un mondo diverso. So che sarà una sfida avere un israeliano fra i miei compagni. Però sono pronto ad accettarla”. Mohammed ha 27 anni e l'orrore dei bombardamenti su Gaza ancora negli occhi e i segni della denutrizione addosso. Da Gaza a Rondine, arrivato il giovane palestinese: diventerà uno dei nuovi giovani della World House Da ieri notte è accolto a Rondine, tra i ragazzi della World House per diventare leader di pace. Ha vissuto fino a pochi giorni fa a Gaza City e ieri sera, al termine di una complessa operazione di trasferimento, è arrivato in Italia accolto a Ciampino dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e dalla ministra dell'Università Anna Maria Bernini che ha seguito tutta l'operazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “A Rondine israeliani e palestinesi si abbracciano”, Mohammed accolto nella Cittadella della pace