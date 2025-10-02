A Roma più di 10mila persone hanno bloccato le strade per la Flotilla | Governo italiano complice di Israele

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata di mobilitazione quella di ieri a Roma: una marea di manifestanti ha bloccato le vie della capitale per la Flotilla e la Palestina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La manifestazione di Roma per la Flotilla, in 10mila arrivano vicino a Palazzo Chigi dopo trattativa con la polizia

Flotilla, in 10mila in corteo a Roma verso San Silvestro. Blocchi a Napoli e Torino. I sindacati: «Sciopero generale il 3 ottobre». Salvini: «Valuto la precettazione»

roma pi249 10mila personeOltre 10mila presenze al Roma Storia Festival, 'un successo' - Oltre 10mila persone, in presenza, nelle quattro serate del Festival e altrettante collegate in streaming, più le centinaia di migliaia di interazioni registrate sui social media. Riporta msn.com

