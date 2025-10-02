A Roma Milano e Siena tornano le piazze pro Palestina | cortei striscioni e sciopero generale

AGI - Al via la mobilitazione al Colosseo, alla quale, secondo il preavviso dato alla Questura di Roma, saranno presenti 10 mila persone, tra giovani studenti palestinesi e Global Sumud Flotilla. Sventolano in cielo bandiere palestinesi e anche quelle del sindacato Usb e di Potere al Popolo. Uno striscione recita: "3 ottobre sciopero generale. Blocchiamo tutto".   "Free Palestine!" e "Palestina libera dal fiume fino al mare": è il coro degli attivisti presenti al presidio al Colosseo, a Roma, organizzato da giovani studenti palestinesi e Global Sumud Flotilla.      Sono circa cinquemila i partecipanti al corteo partito da piazzale Loreto e diretto in zona Duomo. 🔗 Leggi su Agi.it

