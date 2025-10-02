A Roma la mostra immersiva sui missionari Come Ponti sul Mondo

La vita dei missionari italiani che accompagnarono l’emigrazione degli italiani. Per il Giubileo dei Migranti e del Mondo Missionario, una mostra immersiva ne racconta i percorsi. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

