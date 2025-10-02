A Roma la mostra immersiva sui missionari Come Ponti sul Mondo
La vita dei missionari italiani che accompagnarono l’emigrazione degli italiani. Per il Giubileo dei Migranti e del Mondo Missionario, una mostra immersiva ne racconta i percorsi. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Cultura, inaugurata a Roma mostra ‘Acea Heritage’
Giovanni Trimani e la potenza simbolica della sedia: la mostra Chairman a Roma tra arte, identità e riflessione contemporanea
‘Acea Heritage’, a Roma la mostra che racconta 116 anni di storia dell’operatore idrico Acea
Oggi alla Camera dei Deputati abbiamo inaugurato la mostra "Roma e i pionieri del Movimento Moderno - Arte, Architettura, Identità", a cura di Alessia Bennani, con opere di Giulio Rigoni e Massimo Catalani. Un appuntamento che restituisce dignità e bellezz
#mostra Pastificio Cerere, Roma mercoledì 1 ottobre 2025 | ore 18.00 THEY SOLD US A DREAM THEN TOOK AWAY OUR SLEEP Esistono ancora luoghi, rituali e tempi dedicati al riposo, al piacere e al benessere collettivo? https://instytutpolski.pl/roma/20