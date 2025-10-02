Roma, 2 ott. (askanews) - Fa emergere la figura di un'artista poco conosciuta la mostra "Sveva Caetani: Forma e Frammento", al MAXXI fino al 4 gennaio 2026. Curata da Chiara Ianeselli, ricostruisce la vicenda umana e artistica della figlia del nobile Leone Caetani, uno dei maggiori islamisti del Novecento. Sveva era nata nel 1917 a Roma ma fu portata a 4 anni in un piccolo paese del Canada, dove visse per 25 anni in isolamento. Sognò tutta la vita di tornare a Roma, solo quando uscì da quell'isolamento forzato voluto dalla madre trovò il coraggio e la forza di raccontare la sua storia, sotto le suggestioni di Dante Alighieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - A Roma al MAXXI il percorso di vita e artistico di Sveva Caetani