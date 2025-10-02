A Regina Pacis una giornata di festa dedicata a San Pier Giorgio Frassati
Domenica la parrocchia di Regina Pacis vivrà una giornata di festa dedicata a San Pier Giorgio Frassati, recentemente canonizzato da papa Leone XIV e già da tempo punto di riferimento per i ragazzi e i giovani di Azione cattolica. L'intera comunità si ritroverà sotto il motto "Verso l'alto!", che.
Carlo Acutis santo, commozione a Regina Pacis: “Un'emozione incredibile”
Il Saronno Softball Baseball domenica 28 settembre è stato presente alla Festa dell'Oratorio Regina Pacis di Saronno. Lo staff dei tecnici e degli atleti presenti è stato a disposizione dei ragazzi e e delle ragazze, che hanno affollato lo spazio destinato al base