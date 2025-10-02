A Regina Pacis una giornata di festa dedicata a San Pier Giorgio Frassati

Forlitoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica la parrocchia di Regina Pacis vivrà una giornata di festa dedicata a San Pier Giorgio Frassati, recentemente canonizzato da papa Leone XIV e già da tempo punto di riferimento per i ragazzi e i giovani di Azione cattolica. L’intera comunità si ritroverà sotto il motto “Verso l’alto!”, che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regina - pacis

Carlo Acutis santo, commozione a Regina Pacis: “Un'emozione incredibile”

Cerca Video su questo argomento: Regina Pacis Giornata Festa