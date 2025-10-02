A Pordenone si possono già accendere i termosifoni
in largo anticipo. A stabilirlo è l'ordinanza sindacale appena pubblicata dal Comune che contengono le disposizioni per l’esercizio degli impianti di riscaldamento. Quando accendere i termosifoniSu disposizione del sindaco Alessandro Basso sarà. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: pordenone - possono
Domani, sabato 13 settembre alle ore 17:00 in piazza Cavour a Pordenone saremo in piazza per la Palestina. Una manifestazione per ribadire che la pace, i diritti umani e la giustizia non possono essere messi in secondo piano. Partecipiamo numerosi! - facebook.com Vai su Facebook