a poppi aperte le iscrizioni ai corsi di inglese per i commercianti

Arezzo, 2 ottobre 2025 – Partirà a fine ottobre il corso di inglese dedicato ai commercianti di Poppi grazie a un progetto promosso dall’Associazione Attività Produttive di Ponte a Poppi in collaborazione con il Comune di Poppi e l’Unione dei Comuni che ha fornito i locali. L’obiettivo del percorso è quello di formare i commercianti e fare di Poppi un territorio accogliente anche per i tanti turisti stranieri che scelgono il Casentino come meta per le loro vacanze. “I turisti provenienti dal nord Europa sono quelli che stanno ampliando la stagionalità, per questo vogliamo farci trovare pronti e preparati nei negozi, nei locali e nei vari contesti di accoglienza”, commentano dall’Associazione Attività produttive di Poppi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

