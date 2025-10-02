A passo lento per scoprire le storie | parte la rassegna ’Amiamo il 900’
Con il trekking ’Bologna prima del 900’ che si tiene sabato, ha inizio il calendario di ’Amiamo il 900’, rassegna di eventi, camminate e incontri, curata da Teatro dei Mignoli, Consulta dell’escursionismo, Cai Bologna, Trekking Italia Bologna e Circolo Ior, con lo scopo di valorizzare il sentiero Cai 900 che attraversa tutte le prime colline bolognesi e insieme recuperare la memoria degli eventi storici che in questi sentieri e colline hanno avuto luogo. Il trekking d’apertura, che avrà come accompagnatore Alberto Volponi, prevede il ritrovo alle 8,30 al cancello del Giardino Remo Scoto in via Codivilla 5, è lungo 18 chilometri, dura 6 ore e mezza di cammino e chi partecipa dovrà avere scarpe giuste, zaino, pranzo al sacco, borraccia e bastoncini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
