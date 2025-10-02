A Parabiago crowdfunding per ridare vita alla casa che rende autonomi i disabili

Nell'Altomilanese un appartamento bisognoso di cure si trasforma nel simbolo di un futuro davvero inclusivo: la cooperativa sociale La Ruota, insieme alla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, invita la comunità a unire le forze per restituire dignità a uno spazio decisivo per l'autonomia dei giovani con disabilità. Una casa da riscoprire Il civico 10 .

In questa notizia si parla di: parabiago - crowdfunding

