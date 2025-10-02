A Nonantola si celebra l' Eurobirdwatch Day appuntamento al Torrazzuolo

Torna anche quest'anno l'”Eurobirdwatch Day”, che si terrà nel fine settimana del 4 e 5 ottobre 2025, il più grande evento europeo dedicato al birdwatching per l'osservazione di milioni di uccelli selvatici che nel corso della migrazione autunnale lasceranno l'Europa diretti verso aree più calde. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

