A New York c’è un candidato sindaco che fa campagna elettorale a tavola

Il dem Zohran Mamdani ha trasformato il cibo da trappola politica a strategia elettorale, con una campagna tra ristoranti internazionali e grocery store pubblici. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

La corsa per New York, Mamdani sbanca le primarie dem e diventa candidato sindaco. Battuto Cuomo - L'outsider, socialista di 33 anni, batte l'ex governatore Andrew Cuomo e conquista la nomination a sindaco della Grande Mela. Come scrive ansa.it

