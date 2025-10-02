A Napoli il convegno Terra del Sole | Napoli chiama gli agricoltori italiani Verso il parco agrivoltaico più innovativo e sostenibile d’Italia
"Giugliano in Campania, luogo segnato da ferite profonde, sta per scrivere un nuovo capitolo, una storia di riscatto. Lontano dalle cronache che l’hanno resa tristemente nota come “Terra dei Fuochi” - si legge in una nota di presentazione dell'evento -, emerge l’iniziativa del parco agrivoltaico. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
