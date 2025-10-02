A Monza visite senologiche e mammografie gratis | quando e dove

Monzatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. E domenica 5, a Monza in piazza San Paolo, durante tutta la giornata sarà possibile effettuare gratuitamente visite senologiche, con esami mammografici ed ecografici, senza necessità di prenotazione. L’iniziativa, aperta alla. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: monza - visite

Monza, visite mediche per Antov - Il Monza continua la sua campagna di rafforzamento della rosa a disposizione del tecnico Giovanni Stroppa. Secondo calciomercato.com

Ambulatorio mobile Lilt, visite e mammografie gratuite in Martesana - Il mese rosa della prevenzione del tumore al seno sbarca nell’hinterland, quattro appuntamenti con i medici della Lega tumori e Bcc ... Come scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Monza Visite Senologiche Mammografie