A Milano l’AI ridisegna le reti | la visione di Agcom
Nella Milano che corre, l’intelligenza artificiale inizia a dialogare con la fibra ottica, promettendo di cambiare il modo in cui progettiamo, manuteniamo e immaginiamo le reti di domani. Parola di Aldo Milan, voce autorevole di Agcom. Milan Digital Week, tra reti e algoritmi Nel cuore pulsante della Milano Digital Week, l’Ordine degli Ingegneri di Milano . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: milano - ridisegna
A Milano si ridisegna il mercato degli eventi: Italia dietro solo agli USA
Domenica 10 novembre si svolgerà il walking tour "leri, oggi, domani" che, partendo dalle vedute di Milano conservate nelle collezioni del Museo, arriverà a mostrarvi la città contemporanea che ridisegna i confini e lo skyline. Il tour partirà alle ore 11.00 da Pal - facebook.com Vai su Facebook
A $Milano avere figli costa il 20% in più rispetto alla media italiana, mentre il calo delle nascite svuota le scuole e ridisegna il futuro della città mitomorrow.it/cambiamilano/m… - X Vai su X
Il Politecnico di Milano guida la ricerca sulle reti neurali fisiche: l'AI che calcola con la luce e consuma meno energia - Uno studio internazionale coordinato dal Politecnico di Milano mostra come reti neurali fisiche basate su chip fotonici possano addestrare modelli di intelligenza artificiale più velocemente, con ... Riporta hwupgrade.it