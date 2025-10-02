A Messina il secondo convegno regionale Unasci Sicilia

Sport tra passato, presente e futuro. Messina si prepara ad ospitare il secondo convegno regionale Unasci Sicilia. L'evento, organizzato dalla Società Canottieri Thàlatta 1882 insieme all’Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d’Italia, si terrà il prossimo 4 ottobre alle 15.Unasci è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: messina - secondo

Messina, giovane precipita dal secondo piano dell’ospedale: è grave

A MESSINA | Via Maddalena riaperta al traffico: concluso il secondo step dei lavori sul viale San Martino https://gazzettadelsud.it/?p=2105565 - facebook.com Vai su Facebook

Messina: attesa per il convegno “Eventi meteorologici estremi previsioni meteo e analisi climatica, dalla scala nazionale al contesto locale” | INFO - Il Comune di Messina promuove il convegno “Eventi meteorologici estremi: previsioni meteo e analisi climatica, dalla scala nazionale al contesto locale”, che si terrà mercoledì 1° ottobre, dalle 9. Si legge su strettoweb.com

Messina tra memoria e prevenzione: domani a Palazzo Zanca il convegno sugli eventi meteorologici estremi - E' una ferita che non si rimargina, e che ricorda, con ancora più forza, quanto siano importanti la ... Segnala msn.com