A Mediobanca è l' ora di Melzi | l' aristo-bocconiano e milanese tranquillo

Ilfoglio.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delle conseguenze della conquista dei romani – via Monte dei Paschi - su Mediobanca, che desta  scalpore e scandalo all’ombra del Duomo, potrebbe essere paradossalmente il mettere un milan. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

a mediobanca 232 l ora di melzi l aristo bocconiano e milanese tranquillo

© Ilfoglio.it - A Mediobanca è l'ora di Melzi: l'aristo-bocconiano (e milanese) tranquillo

In questa notizia si parla di: mediobanca - melzi

Mediobanca, rush finale per la nomina del nuovo CEO, in pole Mulone, Melzi d’Eril e Pascuzzi, tramonta l'ipotesi Vinci

Mediobanca, accordo sui vertici. Grilli e Melzi d’Eril in pole position

Mediobanca, Melzi d’Eril in pole position con Grilli

Mediobanca, i nervi saldi del ceo Nagel che dice ai colleghi: il mercato &#232; stato dalla mia parte - Nel giorno più lungo, quello che secondo gli osservatori ha segnato lo spartiacque per Mediobanca, con la bocciatura in assemblea dell’offerta su Banca Generali, Alberto Nagel ha tenuto i nervi saldi. Segnala corriere.it

Mediobanca, le adesioni all'opas di Mps salgono al 45,8% - Alla vigilia della fine dell'opas di Mps su Mediobanca le adesioni all'offerta sono salite al 45,8% del capitale. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Mediobanca 232 Melzi Aristo