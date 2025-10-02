A Manchester c' è stato un attacco fuori da una sinagoga nel giorno dello Yom Kippur
Questa mattina un uomo si è diretto con la sua macchina verso alcuni fedeli che si trovavano all'esterno della sinagoga della Heaton Park Hebrew Congregation a Crumpsall, quartiere a nord di Manchester. Ci sono almeno quattro feriti, alcuni a causa del veicolo che li ha investiti altri perché colpiti con un coltello dall'uomo che guidava l'auto. Nella sinagoga erano in corso le celebrazioni dello Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario ebraico. Secondo quanto riferito dalla polizia della Greater Manchester, l’allarme è scattato alle 9:31, quando un cittadino ha segnalato un’auto che scagliava contro alcune persone e il successivo accoltellamento di un uomo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Hojlund Juve, novità sul futuro dell’attaccante del Manchester United: è stato proposto a questo nuovo club di Serie A! Ultime
Vlahovic Juve, l’attaccante è stato proposto al Manchester United! Risposta sorprendente del club inglese: cosa sta succedendo e cosa filtra sul futuro del serbo
Antony si presenta al Betis e poi scoppia in lacrime: “Solo io so quanto sia stato difficile a Manchester”
Perché Collins non è stato espulso per questa trattenuta su Mbeumo? Accade nel secondo tempo di Brentford-Manchester United, col risultato sul 2-1 per i padroni di casa. Il difensore dei londinesi trattiene l'avversario in area, l'arbitro Pawson lo ammonisce. - facebook.com Vai su Facebook
PRESS CONFERENCE - Manchester City, Guardiola: "Non è stato facile far gol al Napoli, Conte è sempre un avversario duro!" https://ift.tt/Zpm46U2 - X Vai su X