A Manchester c' è stato un attacco fuori da una sinagoga nel giorno dello Yom Kippur

Questa mattina un uomo si è diretto con la sua macchina verso alcuni fedeli che si trovavano all'esterno della sinagoga della Heaton Park Hebrew Congregation a Crumpsall, quartiere a nord di Manchester. Ci sono almeno quattro feriti, alcuni a causa del veicolo che li ha investiti altri perché colpiti con un coltello dall'uomo che guidava l'auto. Nella sinagoga erano in corso le celebrazioni dello Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario ebraico. Secondo quanto riferito dalla polizia della Greater Manchester, l’allarme è scattato alle 9:31, quando un cittadino ha segnalato un’auto che scagliava contro alcune persone e il successivo accoltellamento di un uomo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

