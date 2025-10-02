A Lodi torna il Festival della Fotografia Etica Giunta alla sedicesima edizione la manifestazione offre un programma di 20 mostre per circa 150 fotografi da 40 diversi paesi e 5 continenti per circa mille immagini esposte e talk visite guidate e incontri con gli autori Un viaggio per scoprire le criticità del mondo contemporaneo
T ra le tante cose che ci occorrono per capire come va il mondo, la fotografia ha ormai un posto di rilevo. Nonostante il diluvio d’immagini sui nostri schermi, non siamo mai sazi, vediamo, scrolliamo, cerchiamo voracemente un aggiornamento o un’altra piattaforma su cui ampliare la visione. Festival della fotografia etica 2025 X Tutto questo ci imprigiona in un costante e concitato presente, siamo dei pazzi che corrono con lo sguardo sul pianeta, alternando il dramma e affamati di incerte e confuse informazion i. Non sappiamo veramente cosa accade, non ci prendiamo il tempo per verificare, tantomeno per approfondire. 🔗 Leggi su Iodonna.it
