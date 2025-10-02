A Lodi debuttano i Laus Angels ronde anti microcriminalità Siamo apolitici saremo armati solo di telefoni

Lodi –  Felpa blu e scritta bianca “Angeli Lodigiani". È così che si presenteranno dai prossimi giorni per le vie più a rischio della città i “volontari della sicurezza” guidati da Gianmario Invernizzi, capogruppo di opposizione in Consiglio comunale ed esponente della lista Sara Casanova. Questa iniziativa, sottolinea lo stesso Invernizzi, “non intende sostituirsi alle forze dell’ordine, che ringraziamo per il loro impegno costante, ma vuole essere un supporto alla comunità”. Il progetto – ribattezzato “Laus Angels” – nasce in un momento in cui il tema della sicurezza torna ad essere centrale nel dibattito cittadino e segue, inoltre, un primo esperimento avviato a dicembre 2024 con le Passeggiate della legalità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

