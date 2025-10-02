A lezione da Sinner! Maestro Jannik è tenerissimo | ecco come spiega la battuta
Dopo la vittoria all'Atp 500 di Pechino contro Tien, Jannik Sinner si mostra al pubblico cinese in una veste inedita: come istruttore di tennis! Eccolo impegnato a insegnare il corretto movimento della battuta a delle giovani promesse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: lezione - sinner
Barbarossa: “A lezione da Piatti come Sinner ma volevo essere Panatta”
Sinner dominante anche su Djokovic, è in finale a Wimbledon: una durissima lezione di tennis
Sinner-Alcaraz, un trono per due Re. Jannik dà un’altra lezione a Nole . È la sua prima finale a Wimbledon
Jannik Sinner mi ha ricordato una lezione molto importante: l’avversario più difficile da battere siamo noi stessi. Il confronto con l’altro è importante, ma serve per migliorare se stessi e mettere in discussione il proprio punto di vista. Ne parlo oggi in questo #Un - facebook.com Vai su Facebook
Furlani elude con classe la domanda che vuole metterlo in competizione con Sinner: che lezione in TV - X Vai su X
Rassegna stampa – Sinner cambia, rischia e avanza - Rassegna stampa | La rassegna stampa di domenica 28 settembre 2025. Segnala ubitennis.com
La frase di Sinner ad Alcaraz dopo la sconfitta più bruciante della carriera è una lezione di classe - Carlos Alcaraz ha appena vinto gli US Open 2025, esulta poi si avvicina alla rete dove ad attenderlo c'è Jannik Sinner. fanpage.it scrive