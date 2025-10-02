A Leverano nuova frontiera della birra agricola Protocollo sulla filiera dell’orzo distico
LEVERANO – Firmato nei giorni scorsi a Leverano l’importante protocollo d’intesa per attivare un contratto di filiera dell’orzo distico da birra pugliese, un processo accurato e strutturato per offrire un ulteriore strumento di rinascita al territorio salentino nel post Xylella e un prodotto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: leverano - nuova
TEST MATCH Nuova settimana e nuovo test per i giallorossi. Prestazione convincente per i ragazzi di Mister Marte che superano il Leverano. 4 set in cui si sono visti in campo tanti miglioramenti sotto l’aspetto tecnico e tattico. Prossimo ed ultimo test V - facebook.com Vai su Facebook
A Leverano nuova frontiera della birra agricola. Protocollo sulla filiera dell’orzo distico - Un’occasione per tracciare nuove prospettive per la coltivazione dell’orzo distico da birra, simbolo di una produzione agricola sostenibile, locale e tracciabile. Riporta lecceprima.it
A Leverano una nuova frontiera per la birra agricola - Firmato un importante protocollo d'intesa sulla Filiera dell'orzo distico da birra tra Coldiretti Puglia, Consorzio della Birra Italiana e Dek&og ... Secondo leccesette.it