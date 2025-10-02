AI – Intelligenza artificiale | curiosità sul film di Steven Spielberg

Steven Spielberg è autore di innumerevoli capolavori e film che hanno contribuito a disegnare l’immaginario collettivo, e mai come negli ultimi anni, A.I. – Intelligenza artificiale sembra un titolo promonitore di quello che sta avvenendo nel mondo. La storia di David potrebbe presto diventare realtà, confermando ancora una volta che il genio di Spielberg ha avuto sempre la sensibilità per raccontare il mondo. Stanley Kubrick lavorò al progetto per vent’anni prima della sua morte, ma lungo il percorso chiese a Steven Spielberg di dirigerlo, affermando che era “ più vicino alla sua sensibilità “. 🔗 Leggi su Cinefilos.it