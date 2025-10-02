A fuoco la pineta di Castel Fusano | rogo preceduto da esplosioni incendio ancora in corso dopo ore

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un vasto incendio, preceduto da tre esplosioni causate da un macchinario in avaria, ha colpito la pineta di Castel Fusano a Roma nella notte del 1 ottobre 2025. Decine di squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme e bonificare l’area, mentre la polizia locale presidia la zona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fuoco - pineta

Incendio e paura in pineta: fuoco a Castiglione della Pescaia, 600 evacuati, anche Rosy Bindi

Roccamare, la pineta di Calvino e degli intellettuali del Novecento sfregiata dal fuoco

VIDEO | Ci vorranno ore per bonificare l'area della pineta andata a fuoco, si valuta la vigilanza: riaperte due strade

fuoco pineta castel fusanoA fuoco la pineta di Castel Fusano: rogo preceduto da esplosioni, incendio ancora in corso dopo ore - Un vasto incendio, preceduto da tre esplosioni causate da un macchinario in avaria, ha colpito la pineta di Castel Fusano a Roma nella notte del 1 ottobre ... Riporta fanpage.it

fuoco pineta castel fusanoFiamme nella pineta di Castel Fusano: l'incendio partito da un macchinario - Un vasto incendio è divampato oggi, mercoledì 1 ottobre, intorno alle ore 18. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Fuoco Pineta Castel Fusano