A fuoco la pineta di Castel Fusano | rogo preceduto da esplosioni incendio ancora in corso dopo ore
Un vasto incendio, preceduto da tre esplosioni causate da un macchinario in avaria, ha colpito la pineta di Castel Fusano a Roma nella notte del 1 ottobre 2025. Decine di squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme e bonificare l’area, mentre la polizia locale presidia la zona. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: fuoco - pineta
Incendio e paura in pineta: fuoco a Castiglione della Pescaia, 600 evacuati, anche Rosy Bindi
Roccamare, la pineta di Calvino e degli intellettuali del Novecento sfregiata dal fuoco
VIDEO | Ci vorranno ore per bonificare l'area della pineta andata a fuoco, si valuta la vigilanza: riaperte due strade
La notte di fuoco a Castel Fusano. Le esplosioni e il maxi incendio in pineta https://ift.tt/R49Upzf - X Vai su X
Un vasto incendio si è sviluppato all’interno della pineta, una delle aree verdi più preziose e delicate del litorale romano #incendio #vigilidelfuoco #castellinotizie - facebook.com Vai su Facebook
A fuoco la pineta di Castel Fusano: rogo preceduto da esplosioni, incendio ancora in corso dopo ore - Un vasto incendio, preceduto da tre esplosioni causate da un macchinario in avaria, ha colpito la pineta di Castel Fusano a Roma nella notte del 1 ottobre ... Riporta fanpage.it
Fiamme nella pineta di Castel Fusano: l'incendio partito da un macchinario - Un vasto incendio è divampato oggi, mercoledì 1 ottobre, intorno alle ore 18. Si legge su rainews.it