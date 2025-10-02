A Foggia nuovo Consiglio dell’Ordine di Agronomi e Forestali | il presidente è Alfonso Mogavero

L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Foggia ha un nuovo presidente: Alfonso Mogavero, dottore agronomo titolare dell’omonimo studio tecnico, guiderà l’Ordine per il prossimo quadriennio. Rinnovata anche la composizione del resto del Consiglio: vicepresidente è. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

