A Foggia nuovo Consiglio dell’Ordine di Agronomi e Forestali | il presidente è Alfonso Mogavero
L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Foggia ha un nuovo presidente: Alfonso Mogavero, dottore agronomo titolare dell’omonimo studio tecnico, guiderà l’Ordine per il prossimo quadriennio. Rinnovata anche la composizione del resto del Consiglio: vicepresidente è. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Calcio Foggia, scelto il nuovo direttore sportivo: è Carlo Musa
UFFICIALE: Carlo Musa Nuovo DS del Foggia Calcio 1920
Nuovo direttivo Aiga Foggia, i giovani avvocati confermano la presidente Simona Lafaenza
Foggia, la costituzione dell’Urban center torna all’attenzione del Consiglio - Il Comune di Foggia intanto richiama i morosi delle case popolari dopo il censimento sugli occupanti degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica La questione urbanistica con le ricadute ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it
INCARICO Alfonsina de Sario nuovo presidente provinciale Unicef Foggia - Attualmente ricopre l’incarico di responsabile regionale delle Attività dell’Osservatorio Nazionale sul Bullismo. Lo riporta statoquotidiano.it